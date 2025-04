[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco non molla, altre 6 carcasse di auto recuperate

Chiamato il N.U.E. 112 mi hanno passato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia che tempestivamente arrivava sul posto, la jeep radiomobile di Orta Nova Puglia Italy, successivamente su richiesta dei Carabinieri è intervenuto per la rimozione delle 6 carcasse la custodia giudiziaria Maurizio Volpicelli, #MARASCO è arrabbiatissimo per l’incendio delle sei carcasse che presumibilmente è colpa di un straniero comunitario, che incendiando le carcasse a fine incendio recupera una decina di euro per i fili di rame all’interno delle stesse, non sapendo il crimine ambientale e del territorio che commette ogni volta che accende un’auto cannibalizzata. Invito chiunque ha indicare alle forze di Polizia e fare identificare il responsabile di tale crimine ambientale con i dovuti provvedimenti di legge in materia.

Giuseppe Marasco