Marasco: “Le strade della Capitanata tutte in condizioni pietose”

#PROVINCIA #VERGOGNATEVI, CHIEDO LE IMMEDIATE DIMISSIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER INCAPACITÀ E INCOMPETENZE POLITICHE AMMINISTRATIVE.

Pubblicato ieri alla pasquetta una video denuncia con foto denunce dal Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, mostrarci delle strade in condizioni pietose, piene di buche profonde e con il guardarail inesistenti.

Una situazione che causa notevoli disagi agli automobilisti, frontisti, agricoltori, mezzi per la spedizione e raccolta dei prodotti agricoli e che si rivela anche particolarmente pericolosa quando piove, è drammatico tutto questo, e non basta mettere un cartello per fare come Ponzio Pilato ” lavarci le mani” bisogna intervenire e subito alla sistemazione e betumazione delle strade, se non siete capaci di amministrare, dimettetevi fate bella figura.