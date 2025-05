[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: interrogazione situazione sui versamenti lampade votive cimiteriali comunali

Il sottoscritto Capogruppo Consigliere Comunale F.d.I. Giuseppe Marasco. Con la presente interrogazione alle ill.me SS. VV. a norma del vigente T.U.E.L. dello Statuto Comunale e regolamenti con la presente interrogazione protocollata al n°24963

VISTO CHE

Il pagamento annuale per le lampade votive cimiteriali può variare in base al comune e alle disposizioni locali. Generalmente, il canone annuo è un costo per l’erogazione di energia elettrica e per la manutenzione dell’impianto. Alcuni comuni applicano anche un costo di allacciamento iniziale. Come fare il pagamento:

1. Controlla le disposizioni del tuo Comune: Informati sul sito web del comune o presso gli uffici cimiteriali sulle modalità di pagamento e l’importo del canone.

2. Utilizza i canali di pagamento disponibili: In base alle disposizioni del comune, potresti dover effettuare il pagamento tramite: Bollettino postale: Un bollettino postale con la causale corretta, solitamente indicata dal comune. PagoPA: Un sistema di pagamento online, in cui è possibile effettuare il pagamento tramite il sito web del Comune o tramite l’app PagoPA. Bonifico bancario: Versamento sul conto corrente indicato dal Comune.

3. In caso di mancato pagamento: Ricorda che, in caso di ritardo o mancato pagamento, il comune potrebbe sospendere il servizio di illuminazione. Esempi di canoni annuali: Canone normale: Può essere di circa € 20,20 (oltre IVA). Canone agevolato: Può essere di circa € 12,63 (oltre IVA). Altre tariffe: Alcuni comuni applicano tariffe diverse in base al tipo di sepoltura (es., tomba di famiglia). Costi di allacciamento: Possono variare da € 20,70 a € 33,00. CHIEDE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANFREDONIA

Come mai dal 2021 ad oggi non è stato chiesto il pagamento del canone delle lampade votive comunali?, Come fate adesso a chiedere i quattro anni regressi più quest’anno 2025 in corso? Come agevoliamo i cittadini e proprietari dei loculi comunali a tale proposito? L’intera somma di tutti i loculi comunali a quanto ammonta complessivamente e quale uso verrà fatta per tale introito nelle casse comunali? Perché non viene fatta la manutenzione ordinaria di tutte le strutture esistenti come (ad esempio: le ascensori non funzionanti ed altro ancora?) ….

In attesa di una risposta urgente orale in consiglio comunale e successivamente scritta, come previsto per legge e regolamenti, invio distinti e cordiali saluti augurandovi un fattiva e proficua attività amministrativa legale e trasparente. Con le più ampie riserve, in fede firma e consegna al protocollo o invia tramite pec. Manfredonia lì 15. Maggio 2025 IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO F.d.I. F.to Giuseppe MARASCO