Marasco: “Diritti dei consiglieri, perché a Manfredonia non viene rispettato?”

Perché Sindaco o assessori devono rispondere entro 30 giorni e non lo fanno?

Dispositivo dell’art. 43 TUEL

Fonti → Testo unico degli enti locali → PARTE I – Ordinamento istituzionale → Titolo III – Organi → Capo I – Organi di governo del comune e della provincia 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO F.d.I. GIUSEPPE MARASCO ( vice presidente 6^ commissione consiliare Urbanistica, Ambiente e territorio)