Marasco con gli ispettori Civilis e la polizia salvano due auto rubate nascoste e non cannibalizzate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MARASCO CON GLI ISPETTORI CIVILIS E LA POLIZIA SALVANO DUE AUTO NUOVE RUBATE NASCOSTE NON CANNIBALIZZATE

Durante il controllo del territorio di Capitanata il Comandante Nazionale Giuseppe Marasco del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili di Manfredonia, dopo aver segnalato alla Questura di Foggia operatore 3, la presenza di due carcasse di auto nuove rubate e cannibalizzate sotto il ponte dell’autostrada nella zona industriale di Foggia prima del GranApulia, successivamente hanno notato due auto nascoste in un vigneto, controllando le targhe dei due veicoli interamente intatti (non cannibalizzati) la prima una JEEP Renegade (risultatava denuncia di furto presso la stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia (dati aggiornati al 30.11.2025) e una PEUGEOY 3008 con denuncia di furto furto del 27,11.2025, tempestivamente chiamavano il numero unico di emergenza 112 che successivamente passava alla polizia di Stato la telefonata, comunicando la posizione google maps e le targhe, ci raggiungeva la volante del Commissariato di Foggia, gli agenti si sono congratulati e esprimavano parole di elogio ed encomio nei nostri confronti, dopo gli accertamenti rituali, le auto sono state rimosse e consegnate ai leggittimi proprietari che avevano subito il furto, mentre le altre due carcasse sono state rimosse dalla custodia giudiziaria Ciccone. Questo è il vero valore del volontariato gratuito a sostegno del proprio territorio e del rispetto delle leggi in una società civile, libera e democratica conclude il Comandante Giuseppe Marasco.