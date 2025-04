Manila Nazzaro contro l’ex Lorenzo Amoruso a The Couple: “Me ne sono andata perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manila Nazzaro a The Couple ha svelato di aver fatto l’amore per la prima volta con il marito Stefano Oradei il 4 gennaio 2023. Sui social non si è fatta attendere la dura reazione dell’ex compagno Lorenzo Amoruso, il quale ha chiaramente lasciato intendere di essere stato tradito perché la loro relazione in quel periodo non era ancora giunta al capolinea.

Ieri sera durante la seconda puntata del reality Ilary Blasi ha mostrato la reazione social dell’ex compagno di Manila Nazzaro. Lei ha fatto sapere che immaginava già che questa cosa sarebbe uscita, dopodiché si è scagliata duramente contro Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha detto che chi vive nella menzogna sa che prima o poi i conti vengono a galla. A detta sua lei è sempre stata una signora nel non raccontare i motivi che l’hanno spinta ad andare via di casa insieme ai suoi figli.

Manila Nazzaro dura contro Lorenzo Amoruso: cosa ha detto a The Couple

Durante lo sfogo in diretta l’ex compagna di Lorenzo Amoruso riferendosi alla loro rottura ha detto: “Non c’erano dei comportamenti corretti da parte di quella persona. Chiederei rispetto per me e la mia famiglia. Io fossi in lui non parlerei oltre, perché Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia“.

Manila Nazzaro ci ha tenuto anche a precisare che dopo la fine della loro relazione sono state dette cose non vere sulla loro storia d’amore che l’hanno fatta passare per traditrice. Ha poi ribadito che si è sempre comportata come una signora e tutto ciò che ha fatto lo ha fatto per difendere se stessa, i suoi figli, i suoi genitori e i suoi amici, dopodiché ha preferito non aggiungere altro.