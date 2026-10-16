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Manifestazioni sulle strade di Capitanata. La preoccupazione dei Medici di Famiglia e di Guardia Medica.

La Segreteria della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Foggia assiste con preoccupazione al perdurare delle legittime manifestazioni che si stanno registrando sul territorio di Capitanata.

In particolare, la difficoltà di approvvigionamento e di rifornimento di carburante potrebbe mettere a rischio lo spostamento degli operatori sanitari.

“Centinaia di medici di famiglia, di guardia medica e dell’emergenza sanitaria 118 ogni giorno garantiscono cure di prossimità, spostandosi con i propri mezzi per raggiungere le postazioni, gli studi e, soprattutto, il domicilio dei pazienti più fragili. Se dovesse perdurare la carenza di carburante, l’assistenza è a rischio” ha dichiarato Dauno Morlino, segretario provinciale della Fimmg.

“Ai numerosi manifestanti coinvolti giunga la nostra vicinanza. Alle istituzioni invece la richiesta di tutelare l’assistenza territoriale, garantendo ai medici ed agli operatori sanitari la possibilità di rifornire i propri mezzi” ha concluso Morlino.