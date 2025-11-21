Politica Manfredonia

Manfredonia, via ai lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri. La Marca: “Non abbiamo trovato esempi di legalità”

Comunicato Stampa21 Novembre 2025
Screenshot
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, via ai lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri. La Marca: “Non abbiamo trovato esempi di legalità”

Al via i lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri a Manfredonia

Questa mattina è partito il cantiere dell’ex scuola nautica di Via Dante Alighieri, che diventerà la nuova Caserma dei Carabinieri con foresteria.

L’opera rientra negli interventi finanziati dal PNRR – Rigenerazione Urbana e segna un passo avanti importante nella riqualificazione dell’area.

Il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone e il Delegato al PNRR Matteo La Torre hanno espresso soddisfazione per l’avvio di un progetto atteso da anni.

La nuova caserma restituirà dignità a un’area strategica del quartiere Monticchio e offrirà ai carabinieri una sede moderna, funzionale e adeguata al servizio svolto per la comunità.

Comunicato Stampa21 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©