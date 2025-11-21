Manfredonia, via ai lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri. La Marca: “Non abbiamo trovato esempi di legalità”
Manfredonia, via ai lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri. La Marca: “Non abbiamo trovato esempi di legalità”
Al via i lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri a Manfredonia
Questa mattina è partito il cantiere dell’ex scuola nautica di Via Dante Alighieri, che diventerà la nuova Caserma dei Carabinieri con foresteria.
L’opera rientra negli interventi finanziati dal PNRR – Rigenerazione Urbana e segna un passo avanti importante nella riqualificazione dell’area.
Il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone e il Delegato al PNRR Matteo La Torre hanno espresso soddisfazione per l’avvio di un progetto atteso da anni.
La nuova caserma restituirà dignità a un’area strategica del quartiere Monticchio e offrirà ai carabinieri una sede moderna, funzionale e adeguata al servizio svolto per la comunità.