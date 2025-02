[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, una sera al Jolly Dancing (1977)

Manfredonia – ERA una sera del ’77, quando nel locale Jolly Dancing iniziò lo spettacolo da ballo. Ad intrattenere il pubblico il cantante del paese con il suo gruppo o la band: quella sera Piero Sorano, in attesa dell’ospite ‘importante’, movimentava la serata.

Per il tempo il Jolly aveva un’organizzazione di livello: dagli inizi degli anni ’50 passarono nel locale i più grandi artisti della musica leggera italiana e straniera. Grande il Jolly come organizzazione, con tanto di palco all’avanguardia.

Quella sera mi trovavo lì, tra tanta gente sconosciuta, in quell’enorme autorimessa trasformata in teatro e locale da ballo.

Ero lì , quando il fotografo Dario Losciale, era intento a fotografare i ricordi dell’attimo. Mi pregò di mettermi in posa, per poi scattando due foto. Immagini che testimoniano oggi la storia del Jolly Dancing, mentre per me sembra quasi ieri.

di Claudio Castriotta