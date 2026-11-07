Eventi Manfredonia
Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, una maratona per Santa Chiara
Una maratona con un significato particolare in occasione della candidatura della chiesa di Santa Chiara nell’ambito de I Luoghi del Cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, un’opportunità per richiamare l’attenzione sul valore di questo luogo e promuoverne la conoscenza, la tutela e la valorizzazione.
Grazie al Comitato Amici di Chiara, abbiamo realizzato un programma con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la chiesa di Santa Chiara, trasformandola in uno spazio di incontro, conoscenza e partecipazione, capace di dialogare con la comunità e con quanti desiderano scoprire la storia più autentica della città.
Vi aspettiamo giovedì 26 e venerdì 27 novembre !!!