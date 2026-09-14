Meteo
Meteo, ci sarà un super esordio per l’autunno?
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Meteo, ci sarà un super esordio per l’autunno?
La settimana inizierà con temperature massime ancora vicine o anche leggermente superiori ai 30 gradi, in un contesto climatico non caldissimo e fresco la sera.
Ma dal 17 settembre, ovvero giovedì, potrebbe arrivare un nuovo calo delle temperature a partire dal Nord Italia e che potrebbe coinvolgere il Sud nel prossimo fine settimana.
Il tutto accompagnato da venti, temporali e piogge.
Sarà la prima frustata autunnale della stagione? Mancano ancora diversi giorni, ma la sensazione è che potrebbe arrivare addirittura l’autunno in anticipo dopo questa lunga estate.