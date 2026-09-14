Festa di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo: il programma religioso
Festa di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo: il programma religioso
🗡️ IL PROGRAMMA RELIGIOSO
Dal 19 settembre parte il programma religioso dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.
Gli appuntamenti:
Dal 19 al 27 settembre la comunità si prepara con la Novena “Gli Angeli, messaggeri del Vangelo”: ogni sera alle 17.30 Corona angelica e Litanie all’Arcangelo, a seguire la Celebrazione eucaristica (nelle domeniche 20 e 27 alle 18.30).
27 settembre, ore 10.30 – Solenne Eucaristia presieduta da Mons. Domenico D’Ambrosio, con la benedizione del quadro dedicato a San Giovanni Paolo II.
28 settembre – Vigilia, ore 18.00 – Celebrazione eucaristica e rito dell’offerta della cera, presiede Mons. Giuseppe Mengoli, Vescovo di San Severo.
29 settembre – SOLENNITÀ 🕊️
Sante Messe: 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.30 – 20.00
✨ ore 10.30 Divina Eucaristia con Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
🚔 Festa Provinciale della Polizia di Stato
🚶 ore 12.30 Santa Messa dei pellegrini e camminatori
⚔️ ore 16.30 Rito della spada
🎉 ore 17.00 Inizio del sacro corteo
30 settembre – Ringraziamento, ore 18.00 – Solenne Eucaristia con Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Lecce.
🎨 Appuntamenti culturali
20/09 ore 20.00: concerto/testimonianza di fr. Leonardo Civitavecchia
25/09 ore 16.00: live painting di Miwa Komatsu
2-8/10: mostra “I volti della santità” di Raffaella Usai
Tutti i dettagli su www.santuariosanmichele.it
#FestaPatronaleMSA2026