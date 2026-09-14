Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Info tickets Fidelis Andria-Manfredonia

In vista del turno infrasettimanale valido per la 3ª giornata di Serie D, in programma mercoledì 16 settembre alle ore 20:30 allo Stadio “Degli Ulivi”, la Fidelis Andria ha reso note le disposizioni per l’accesso dei nostri tifosi al settore ospiti (Curva Sud).

AVVISO IMPORTANTE: Il botteghino del settore ospiti ad Andria resterà chiuso il giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Vivaticket (online e rivendite autorizzate) fino alle ore 23:59 di martedì 15 settembre.

Tariffe (esclusi diritti di prevendita):

Intero: € 12,00

Ridotto (Donne / Over 65 / Under 16): € 8,00

Ridotto Under 10: € 2,00

https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-d-2026-2027-fidelis-andria-manfredonia/315955?fbclid=IwY2xjawUTO_hwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUUxeW92bHB3eUpFWmV3OHZzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEere7fTGeiT4YtYDM6km3Vo3HDfygaejdtjw2T4fwfwboJQCYdn1lxK0cm5-c_aem_YIua5_Ygr2kOAYPlNn4W8w

Accesso allo stadio: All’ingresso sarà obbligatorio esibire il tagliando insieme a un documento di riconoscimento valido in originale. In assenza di documento non sarà consentito l’ingresso e il biglietto non sarà rimborsabile.