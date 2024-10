Manfredonia: ultima proroga al 20 novembre per i contributi alle famiglie di studenti con disabilità

Interventi a favore di famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado – Anno 2024 – per il trasporto scolastico in autonomia. Ultima proroga.

Si avvisano i soggetti interessati (genitori di alunni con disabilità) che, in ragione del limitato numero di domande presentate entro il 30 settembre 2024, il termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di contributi economici per il trasporto scolastico, (come da avvisi pubblici del 18 giugno 2024 – 1 agosto 2024 e 30 settembre 2024), è differito al 20/11/2024.

Il contributo è destinato alle famiglie di studenti con disabilità certificata che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che non usufruiscono del trasporto comunale per disabili né di abbonamenti gratuiti sui mezzi pubblici. L’obiettivo è agevolare l’accesso all’istruzione e garantire il diritto allo studio per tutti i giovani di Manfredonia.

Per presentare la domanda (il cui link è disponibile qui: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/domanda…) è necessario recarsi presso i Servizi Sociali del Comune entro la nuova scadenza del 20 novembre 2024, allegando la certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL, il certificato ISEE/ISEE minorenni in corso di validità e un’autocertificazione della frequenza scolastica. Gli uffici sono a disposizione per informazioni o supporto alla compilazione della domanda al numero 0884 519626.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia si impegna a fianco delle famiglie per garantire un servizio inclusivo e un sostegno adeguato a chi affronta quotidianamente le sfide legate alla disabilità.

Allegato: