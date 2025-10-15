[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficializzata la candidatura di Libero Palumbo con “Decaro Presidente”

La scelta di sostenere Antonio Decaro nella sua candidatura alla Presidenza della Regione Puglia rappresenta il naturale approdo del percorso collettivo di cittadinanza attiva iniziato nel 2017 quando nacque il movimento civico Città Protagonista con il Prof. Antonio Prencipe, Presidente del Movimento e il consigliere comunale Libero Palumbo.

Sin dall’inizio la nostra storia è stata quella di chi non ha più voluto sottostare a decisioni calate dall’alto, imposte dalle segreterie dei partiti e dai soliti noti, lontane dai bisogni reali delle nostre Comunità, scegliendo di rompere con quel sistema e mettendo al centro un modo diverso di fare politica: libero, autonomo, trasparente.

Abbiamo costruito un movimento civico, accogliente e senza pregiudizi, capace di interpretare il civismo non come rifugio momentaneo, ma come vera e propria scelta di campo, quella di chi crede che la politica debba essere servizio, partecipazione, cittadinanza attiva.

Città Protagonista è nata per questo, per dare voce ai cittadini e soltanto ai cittadini.

In questi anni, insieme ai tanti che si sono aggiunti, abbiamo portato avanti battaglie scomode e controcorrenti, denunciato storture, sfidato interessi personali e avanzato proposte concrete, sempre e soltanto nell’interesse di Manfredonia.

Abbiamo dimostrato con i fatti che si può fare anche una seria opposizione politica, con coerenza e rispetto, quel rispetto che invece non sempre abbiamo ricevuto. Questi sono i motivi che ci hanno portato, coerentemente, a partecipare all’iniziativa di Antonio Decaro, Domenica 5 ottobre, alla Fiera del Levante di Bari, dove si scriveva il programma per i cittadini pugliesi, con i cittadini pugliesi.

Abbiamo partecipato attivamente all’evento, con il nostro consigliere comunale Libero Palumbo, per dimostrare con i fatti che il progetto politico-amministrativo di Decaro è il nostro progetto, e che il nostro territorio, spesso dimenticato dai potenti di turno, e Manfredonia devono tornare ad essere trattati con rispetto.

Noi crediamo, con Decaro, che la Puglia abbia bisogno di impegno civile con rappresentanti liberi, indipendenti, capaci di parlare con i cittadini e non di chi invece è sottomesso a logiche di parte e parla sopra i cittadini.

Crediamo che la Regione debba diventare un luogo di ascolto, di proposte concrete e di soluzioni efficaci e reali.Noi immaginiamo una politica che non è fatta di sudditi, ma di cittadini protagonisti.Per tutti questi motivi abbiamo deciso di condividere la sfida di Antonio Decaro, candidato presidente alla Regione Puglia, partecipando alla competizione elettorale del 23-24 Novembre con Libero Palumbo consigliere comunale del nostro Movimento, candidato nella lista civica “DECARO Presidente”.

Perché siamo convinti che il futuro della Puglia non deve essere scritto da pochi, ma deve nascere dal protagonismo di tutti.

Città Protagonista – Manfredonia –

DecaroPRESIDENTE