Manfredonia U15: vittoria e primato

Redazione2 Marzo 2026
Grande successo interno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata della seconda fase.

Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti si impongono con un netto 4-0 nello scontro diretto contro la Gioventù Calcio San Severo.

Le reti che hanno deciso il match portano la firma di Paloscia, la doppietta di Aloi e il sigillo finale di Ciuffreda. Grazie a questi tre punti, il Manfredonia rimane al comando della classifica a quota 12 punti.

