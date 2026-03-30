Sport Manfredonia
Manfredonia U15: settimo sigillo e primato blindato
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Manfredonia U15: settimo sigillo e primato blindato
Nuovo successo esterno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della seconda fase.
Allo stadio comunale di Troia, i biancocelesti si impongono per 0-2 nella sfida contro lo Joga Bonito Foggia.
Le reti dell’incontro portano la firma di:
⚽ Ciuffreda
⚽ Trigiani
Con questa vittoria, la formazione sipontina mantiene il primato in classifica a punteggio pieno, salendo a quota 21 punti.
Una prestazione di grande sostanza che conferma l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e la crescita costante di tutto il collettivo.