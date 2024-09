Manfredonia, Trofeo San Salvatore: corsa su strada in montagna

La Associazione Sportiva Dilettantistica Gargano 2000 (Cotugno Giovanni 3336854491 e-mail: gargano200onlus@yahoo.it) e la Associazione di Promozione Sociale Vento Nuovo San Salvatore (r.latorre1976@libero.it) con il patrocinio del Comune di Manfredonia, indicono ed organizzano, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, la gara podistica provinciale denominata “Trofeo San Salvatore” 2024 di corsa in montagna di km 10.650.

La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Junior – Promesse – Seniores e Masters M/F in regola con il tesseramento 2024 e agli atleti tesserati per gli altri Enti di Promozione Sportiva in regola con la certificazione medico-sportiva e agli atleti in possesso di Runcard Tempo Massimo della gara 1 h e 30’.

La gara si svolgerà a Manfredonia il giorno 13 ottobre 2024, con qualsiasi condizione atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 08.00 presso Palazzetto dello Sport Città di Manfredonia in Via Scaloria con partenza alle ore 09.30.

Programma tecnico

Luogo e orario del ritrovo: Palazzetto dello Sport ore 08:00 Consegna pettorali e chip ore 08.30 – 9.00. Partenza: ore 09:30.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.correreinpuglia.it, entro le ore 24.00 del giorno 11 ottobre 2024. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni oltre la data di chiusura delle iscrizioni.

I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta presso lo specifico box.

La quota di partecipazione è di € 10,00 per atleta e darà diritto a ricevere un pacco gara contenente gadgets.

Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno effettuati dal servizio Quotiming del Gruppo Icron, le classifiche saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il controllo dei giudici preposti.

Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito del Comitato Provinciale FIDAL e su www.correreinpuglia.it

Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni situati all’interno del Palazzetto e i parcheggi delle macchine nell’area del Palazzetto e zona limitrofa custoditi e n. 2 bus dalla Frazione di San Salvatore al Palazzetto dello Sport a chiusura della gara.

Il percorso di km 10.650 metri in salita sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle forze dell’ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità.

È assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.

Il primo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + Caciocavallo;

Il secondo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

Il terzo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

La prima classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + Caciocavallo;

La seconda classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

La terza classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

I primi 3 come unica categoria J-P maschili e femminili: 1° Confezione regalo di prodotti alimentari

2° Confezione regalo di prodotti alimentari 3° Confezione regalo di prodotti alimentari

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 23-34 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 35-39 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 40-44 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 45-49 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 50-54 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 55-59 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 60-64 m. e f.

I primi 5 come unica categoria di Run Card e EPS maschili e femminili:

Saranno premiate le prime 5 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti uomini e donne.