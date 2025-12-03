[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

Rafforzati i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale con l’ingresso di tre nuovi Assistenti Sociali, selezionati tramite graduatoria e finanziati dal Fondo Povertà e dal FNA. Un potenziamento importante per migliorare il supporto alle fasce più vulnerabili.

Benvenuti a: Maria Teresa Pastucci, Matteo Tancredi e Claudia Stasulli.

Il Sindaco Domenico La Marca

“Queste assunzioni non sono numeri, ma persone accanto ad altre persone. Ogni Assistente Sociale è una mano tesa e un ascolto garantito. Un risultato che testimonia il nostro impegno per una comunità più solidale.”

L’Assessora al Personale Sara Delle Rose

“Potenziamo un settore cruciale. Assumere tre Assistenti Sociali significa investire nella qualità della vita dei cittadini. Diamo il benvenuto ai nuovi professionisti, fondamentali per il nostro Ambito.”

L’Amministrazione augura buon lavoro ai nuovi assistenti e ringrazia gli uffici del personale e la I Commissione consiliare, presieduta da Daniele Spano, per il supporto