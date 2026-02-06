Attualità Manfredonia
Manfredonia, torna l’allarme dei furti negli appartamenti
MANFREDONIA – Arrivano nuove segnalazioni di tentativi di furti negli appartamenti a Manfredonia.
Questa volta ad essere colpita da un tentativo di furto è stata un’abitazione nel rione Croce.
Vi ricordiamo di segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali movimenti sospetti e di mettere in sicurezza i vostri appartamenti.