Redazione6 Febbraio 2026
Manfredonia, torna l’allarme dei furti negli appartamenti

MANFREDONIA – Arrivano nuove segnalazioni di tentativi di furti negli appartamenti a Manfredonia.

Questa volta ad essere colpita da un tentativo di furto è stata un’abitazione nel rione Croce.

Vi ricordiamo di segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali movimenti sospetti e di mettere in sicurezza i vostri appartamenti.

