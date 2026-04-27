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Manfredonia, torna la “Settimana in Comune” del Sindaco La Marca

Eccoci al nostro appuntamento con “Settimana in Comune”.

Questa mattina prendono servizio due nuovi istruttori amministrativi,

Abbiamo ottenuto dal ministero una nuova postazione Cie e siamo in attesa che i tecnici del Ministero la rendano operativa.

Oggi ci sarà il primo incontro del Gruppo di lavoro in sarà tracciato il percorso nell’ ambito dell’ Osservatorio Epidemiologico progetto realizzato da Aress della Regione Puglia, Casa della Salute e ambiante e Comune di Manfredonia.

Abbiamo fatto un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica presso la scuola Maiorano, perché lunedì e martedì sposteremo le aule da una parte all’altra del plesso scolastico. Questo perché abbiamo terminato i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della prima parte della scuola. Dalla prossima settimana inizieremo l’altra ala con la consapevolezza di dover terminare i lavori finanziati con fondi PNRR entro il 30 giugno prossimo.

Martedì, 28 alle ore 20.30, siamo invitati presso il Teatro Comunale per un Assemblea Pubblica dove si racconterà della stagione di prosa respIRA, un’ occasione per restituire ciò che è stato e immaginare ciò che sarà.

Mercoledi 29 aprile, alle ore 15.00, ci sarà il Consiglio Comunale. In consiglio comunale approveremo il nuovo Piano Casa.

Si tratta di un provvedimento tanto atteso, poiché gli interventi di ristrutturazione edilizia miglioreranno la qualità abitativa e urbana, la sicurezza degli immobili e rappresenteranno un volano per l’economia locale, in grado di stimolare la ripresa del settore dell’edilizia, con nuova linfa per i professionisti, favorendo altresì la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Di particolare importanza sono le previsioni dirette a promuovere e sostenere l’edilizia residenziale sociale.

Così come di particolare rilievo sono le previsioni di destinare la monetizzazione degli standard per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione nei comparti CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 e CB3. Trattasi, quest’ultima, di un’azione concreta che intende restituire dignità e decoro urbano ai residenti di questi quartieri che per troppi anni sono stati dimenticati.

In consiglio comunale, inoltre, approveremo il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Uno strumento di pianificazione di fondamentale importanza per rendere spazi e luoghi pubblici più sicuri, fruibili e a misura di tutte e tutti.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.