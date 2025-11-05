Manfredonia sul Tetto del Mondo! Antonio Rinaldi è il Nuovo Campione Mondiale Xtreme Fighter (MMA)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia esulta per il suo concittadino, Antonio Rinaldi, che ha conquistato il titolo di Xtreme Fighter Champion (MMA) ai recenti campionati mondiali tenutisi a Pomezia!

L’atleta, dell’ASD sport born, ha dimostrato il suo valore sconfiggendo avversari provenienti da diverse nazioni e portando in alto il nome della sua città. Antonio faceva parte del team FFC guidato dal maestro Antonio Caruso, una squadra che ha collezionato numerosi titoli mondiali durante la competizione.