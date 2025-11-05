Sport Capitanata
Manfredonia sul Tetto del Mondo! Antonio Rinaldi è il Nuovo Campione Mondiale Xtreme Fighter (MMA)
Manfredonia esulta per il suo concittadino, Antonio Rinaldi, che ha conquistato il titolo di Xtreme Fighter Champion (MMA) ai recenti campionati mondiali tenutisi a Pomezia!
L’atleta, dell’ASD sport born, ha dimostrato il suo valore sconfiggendo avversari provenienti da diverse nazioni e portando in alto il nome della sua città. Antonio faceva parte del team FFC guidato dal maestro Antonio Caruso, una squadra che ha collezionato numerosi titoli mondiali durante la competizione.
Congratulazioni ad Antonio Rinaldi per questo straordinario successo! La sua dedizione e la sua passione per lo sport sono un esempio per tutti.🧡
Un trionfo che riempie d’orgoglio la comunità manfredoniana e conferma il talento sportivo del territorio.