Manfredonia, sospensione della attività alla Don Milani

Il SINDACO

Vista la nota Prot. n.13843 del 02/03/2026, con la quale il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria

“Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione” ha

emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di martedi 03/03/2026 p.v. e,

pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche;

Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità

della struttura in parola, atteso che non risulterà possibile garantire il funzionamento degli impianti di

riscaldamento, delle pompe antincendio e l’utilizzo di illuminazione e servizi igienici;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche della Scuola

Secondaria “Don Milani”, nella giornata di martedì 03/03/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nel plesso della

Scuola Secondaria “Don Milani” per il 03/03/2026.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico della Scuola

“Don Milani uno + Maiorano”.