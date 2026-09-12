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Manfredonia, Sipontina vicino alla carretta (anni ’50)

Manfredonia – SIPONTINA, nel più fresco periodo di settembre, ho guardato quella tua foto ieri mentre avevo gli occhi pieni di gocce che mi bagnavano gli zigomi e scendevano fino al mento, mentre guardavo la foto dal clima limpido di inizio settembre che l’aria portava il forte profumo dell’uva di vino,delle triglie abbondanti, della legna bruciata, della mela cotogna e melograno, aggiunto, meravigliosa stagione dei polipi che al mercatino si muovevano nei recipienti, che solo ad avvicinarti accanto respiravi aria di mare.

di Claudio Castriotta