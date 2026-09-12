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Le previsioni meteo della prossima settimana: prima ritorno dell’alta pressione, ma nel weekend…

Redazione12 Settembre 2026
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Le previsioni meteo della prossima settimana: prima ritorno dell’alta pressione, ma nel weekend…

Secondo MeteoLive, da lunedì 14 a mercoledì mattina 16 settembre 2026 ci sarà una temporanea ma decisa rimonta dell’alta pressione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, con temperature che torneranno a salire sui 30 gradi (e forse anche un pelino oltre).

Ma a partire dal pomeriggio di mercoledì 16 e per parte del weekend del 19-20 settembre è previsto un deciso cambiamento.

L’anticiclone tenderà infatti a ritirarsi verso l’Oceano Atlantico, aprendo un canale di scorrimento per correnti più fredde ed instabili provenienti dalle alte latitudini nord-atlantiche e dal Nord Europa. 

Il passaggio di questo cavo d’onda depressionario determinerà un calo delle temperature. Tra venerdì 18 e domenica 20 settembre si stima una flessione termica compresa tra 4°C e 7°C, riportando i valori in linea o lievemente al di sotto delle medie climatologiche del periodo.

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione12 Settembre 2026