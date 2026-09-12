Serie D, girone H: seconda giornata divisa in due giorni
Serie D, girone H: seconda giornata divisa in due giorni
Seconda giornata
A 12/09/2026
Ischia – Real Normanna ore 15.30
Ebolitana – Nardò ore 16
Gravina – Gladiator ore 16
Manfredonia – Nocerina ore 16.30
Brindisi – F. Andria ore 20
A 13/09/2026 ore 15
Martina – Real Forio
Melfi – Virtus Francavilla
Palmese – Turris
Bisceglie – Francavilla ore 16
Classifica
Real Forio 3
Gravina 3
Virtus Francavilla 3
Bisceglie 3
Real Normanna 3
Turris 3
Francavilla 3
Gladiator 3
Nocerina 3
Martina 0
Ebolitana 0
Manfredonia 0
Ischia 0
Nardò 0
Melfi 0
Fidelis Andria 0
Palmese 0
Brindisi 0
Terza giornata A 16/09/2026
Ebolitana – Bisceglie
F. Andria – Manfredonia
Turris – Gravina
Francavilla – Palmese
Nardò – Melfi
Nocerina – Ischia
Real Normanna – Martina
Real Florio – Gladiator
Virtus Francavilla – Brindisi