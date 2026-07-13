Manfredonia, sicurezza sulla linea ferroviaria: l'USB diffida le Ferrovie

L'USB denuncia la mancanza di sottopassaggi e sovrappassi lungo la tratta Manfredonia-Siponto e diffida gli enti competenti: «Nessun intervento concreto dopo le segnalazioni».A Manfredonia la mancanza...

L'USB denuncia la mancanza di sottopassaggi e sovrappassi lungo la tratta Manfredonia-Siponto e diffida gli enti competenti: «Nessun intervento concreto dopo le segnalazioni».

A Manfredonia la mancanza di adeguati sottopassaggi e sovrappassi sulla linea ferroviaria lungo la tratta Manfredonia-Siponto continua a rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. È quanto denuncia l'USB di Manfredonia, che nei mesi scorsi ha segnalato tale criticità a Ferrovie dello Stato Italiane, all'ASI di Foggia, all'ANFISA (Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e al Comune di Manfredonia. L'assenza di idonei passaggi pedonali induce i cittadini ad attraversare i binari abusivamente con evidenti rischi per l'incolumità pubblica. Nella segnalazione l'Organizzazione Sindacale richiama altresì la Carta Europea dei diritti del Pedone, che tutela il diritto del cittadino a muoversi in condizioni di sicurezza e all'interno di spazi pubblici adeguatamente protetti e accessibili.

La risposta dell'ANFISA

Alla segnalazione dell'USB ha risposto l'ANFISA, dichiarando di aver già richiesto ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e agli esercenti delle reti funzionalmente isolate di adottare adeguate misure per gestire il rischio connesso alla presenza indebita di pedoni lungo la linea ferroviaria. L'Agenzia ha inoltre comunicato che, a seguito della segnalazione del sindacato, è stato chiesto ai soggetti competenti di verificare la situazione e di adottare tutte le misure necessarie a gestire il rischio connesso all'indebita presenza di pedoni sulla linea ferroviaria.

L'USB passa alla diffida

Per l'USB alle rassicurazioni istituzionali non sarebbero seguiti i fatti. Nonostante il tempo trascorso dalla prima segnalazione, l'USB sostiene di non aver riscontrato alcun intervento sul territorio né di aver ricevuto comunicazioni sull'avvio di sopralluoghi o sull'adozione di misure atte a ridurre il rischio. Da qui la decisione di procedere con una formale diffida. «Nonostante i mesi trascorsi – scrive l'organizzazione sindacale – la scrivente non ha riscontrato l'adozione di interventi concreti né ha ricevuto informazioni circa l'avvio di sopralluoghi, valutazioni tecniche e dieconseguenti provvedimenti idonei a eliminare o ridurre le criticità segnalate».

L'USB sui propri canali social propone un passaggio ciclopedonale tra Manfredonia e Siponto

Secondo quanto sostenuto dall'USB anche sui propri canali social, l'area interessata è tra le più popolose della città e l'assenza di un sottopasso o di un sovrappasso costringe molti cittadini a utilizzare l'automobile anche per raggiungere il vicino lungomare di Siponto, trasformando un tragitto che potrebbe essere percorso comodamente a piedi o in bicicletta in uno spostamento più lungo e congestionato. Tra le ipotesi avanzate dall'USB c'è anche il recupero del sottopasso mai completato in via Giuseppe Di Vittorio, inizialmente progettato per il traffico veicolare, da riconvertire in un moderno passaggio ciclopedonale.