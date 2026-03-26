Manfredonia
Manfredonia, sequestro di pesce all’interno di ristorante di Sushi
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MANFREDONIA – Secondo le informazioni raccolte dalla redazione de ilsipontino.net la capitaneria di porto di Manfredonia insieme al servizio veterinario della Asl di competenza territoriale all’interno di controlli di routine per la tracciabilità del pescato e la salvaguardia della filiera alimentare avrebbero posto sotto sequestro locale ad uso magazzino di un ristorante etnico di manfredonia con all’interno circa 7 quintali di prodotti ittici. Seguiranno aggiornamenti.