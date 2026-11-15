Helena Prestes vittima di una disavventura: “Pensavo di morire”, cos’è accaduto

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Helena Prestes continua a far parlare di sé ad ormai due anni dalla sua esperienza al Grande fratello dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana è solita condividere sui social momenti della sua vita privata e professionale. Nelle scorse ore, la donna ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dov’è seguita da oltre 200 mila seguaci. In questa circostanza, l’ex gieffina ha ammesso di essere rimasta vittima di una piccola disavventura. La donna ha raccontato di essersi persa nella periferia di Milano dove si era recata per un progetto musicale top secret. Ad un certo punto della live, Helena Prestes viene raggiunta da Javier Martinez. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha prestato soccorso alla fidanzata che in attesa del suo arrivo si era fermata all’interno di una nota catena di fast food.

Helena Prestes si è persa nella periferia di Milano

La modella brasiliana è rimasta vittima di una disavventura quando ha raccontato di essersi persa nella periferia di Milano. Durante uno scambio di battute con Javier Martinez, Helena Prestes dichiara: “Amore grazie pensavo di morire mi sono persa in città.” Nel frattempo, la 36enne di San Paolo ma da tempo residente in Italia ha incuriosito i suoi fans. La donna si è mostrata con in mano una custodia di una chitarra, facendo presagire di un possibile progetto musicale a breve termine. In una passata intervista, l’ex gieffina aveva ammesso di voler lanciare il suo primo album.