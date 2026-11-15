Antonio Folletto, chi è la compagna Enrica: dall'ex moglie Matilda Lutz ai figli

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Negli ultimi anni Antonio Folletto si è affermato come uno degli attori più apprezzati della fiction italiana. Dal successo de I Bastardi di Pizzofalcone fino alla nuova serie Rai Una finestra vista lago, l’attore napoletano continua a conquistare il pubblico con i suoi ruoli sul piccolo schermo.

Se la sua carriera è sotto gli occhi di tutti, più riservata è sempre stata la sua vita privata. Nel corso di una recente intervista, Folletto ha infatti raccontato di vivere un momento particolarmente felice accanto alla compagna Enrica, con la quale è in attesa del secondo figlio. Chi è la compagna di Antonio Folletto? Che rapporto ha con l’ex moglie Matilda Lutz? E quanti figli ha l’attore?

Antonio Folletto: chi è la compagna Enrica

Nel corso di una recente intervista, Antonio Folletto ha raccontato di essere profondamente felice accanto alla compagna Enrica.

L’attore ha spiegato di vivere una fase serena della propria vita sentimentale e ha annunciato l’arrivo del secondo figlio dalla compagna. Nonostante la notorietà, Folletto ha sempre cercato di proteggere la propria sfera privata, condividendo pochissime informazioni sul rapporto.

Proprio questa riservatezza ha contribuito a mantenere lontana dai riflettori la relazione con Enrica, che raramente compare negli eventi pubblici o nelle cronache di gossip.

Antonio Folletto e Matilda Lutz: matrimonio e separazione

Prima della relazione con Enrica, Antonio Folletto è stato sposato con l’attrice e modella Matilda Lutz.

Nata a Milano nel 1992, Matilda Lutz ha costruito una carriera internazionale che l’ha portata a lavorare tra Italia e Stati Uniti. Tra i suoi lavori più noti figurano The Ring 3, Revenge, I Medici, A Classic Horror Story e Briganti.

Dal matrimonio tra Antonio Folletto e Matilda Lutz è nato il primo figlio della coppia. Dopo alcuni anni insieme, i due hanno però deciso di separarsi e il loro matrimonio si è concluso con il divorzio nel 2022.

Quanti figli ha l’attore

La famiglia rappresenta uno degli aspetti più importanti della vita di Antonio Folletto.

L’attore è già padre di Oliver Antonio, nato nel 2018 dalla relazione con Matilda Lutz. Oggi si prepara ad accogliere un nuovo figlio insieme alla compagna Enrica, una notizia che lui stesso ha raccontato con entusiasmo.

Tra impegni professionali e vita familiare, Folletto continua a mantenere un forte equilibrio tra carriera e affetti, scegliendo di raccontare pubblicamente solo pochi aspetti della sua quotidianità e preservando la privacy delle persone a lui più vicine.