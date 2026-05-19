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Manfredonia, Rotice a TeleSveva: “D’Errico e Famiano restano, Pezzella punto interrogativo”

Il patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice ieri a TeleSveva ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti per il futuro, ma parlando prima dell’addio di Massimo Tanzillo per motivi familiari: “Voleva restare vicino casa, ma lo ringrazio per quello che abbiamo fatto quest’anno. Ma bisogna rispettare le decisioni terze, il calcio non è tutto nella vita”.

“Luca D’Errico e Pietro Famiano resteranno Direttore Generale e Direttore Tecnico della nostra struttura. Con loro definiremo gli aspetti tecnici, il mio compito è quello di guardare altri aspetti” dichiara il patron “Pezzella è un punto interrogativo”.

“Non possiamo fare il passo più lungo della gamba, io vorrei cercare di trovare altre situazioni per alzare l’asticella. Considerate che il nostro campo ha una capienza ridotta, non possiamo giocare di sera e soprattutto nessuno ci aiuta per il montaggio delle transenne ogni domenica. Avere un campo in concessione si è trasformato in uno svantaggio”.