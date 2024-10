Manfredonia, Ritucci e Tasso: “Non approveremo mai variazioni di un bilancio che consideriamo non veritiero”

Lo scorso 23 ottobre, a Palazzo San Domenico, si è tenuto il Consiglio Comunale con tre proposte all’ordine del giorno:

Proposta n. 31 – Approvazione verbali delle sedute di Consiglio comunale del 27 agosto 2024 – 30 settembre 2024 – 8 ottobre 2024. Art. 65 regolamento del Consiglio comunale;

Proposta n. 27 – Variazione di Bilancio 2024-2026, annualità 2024-2025-2026;

Proposta n. 25 – PI 622 progetto definitivo raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell’abitato di Monte Sant’Angelo presa d’atto, variante allo strumento urbanistico ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio.

I consiglieri di minoranza, Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso, hanno votato favorevolmente alle proposte 31 e 25 (sostanzialmente delle prese d’atto), mentre si sono dichiarati decisamente contrari alla Variazione di bilancio in discussione:

“In generale, per quanto le ‘variazioni’ in un bilancio siano una pratica prevista dal <Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)>, spesso esse sono frutto di una programmazione non corretta.

La proposta che abbiamo esaminato si riferisce ad un prospetto economico di previsione redatto dalla precedente gestione commissariale, ma l’attuale ‘governo’ della Città ha operato una variante togliendo risorse da alcuni capitoli di spesa (creando possibili disservizi) per allocarlo in altre ‘voci’, che in quel momento abbisognavano di fondi.

È il discorso della ‘coperta corta’, che facciamo da sempre. Si spostano disponibilità economiche da una parte all’altra, ma non vi sono nuove entrate, che costituirebbero, queste sì, un’impronta diversa nella gestione di un Ente, complesso ed in continua emergenza, come Manfredonia”, sostengono i rappresentanti di AgiAMO e Sipontum.

Il confronto in Aula ha evidenziato alcuni momenti interessanti ed imprevisti, allorquando dalle fila della maggioranza si è levata una voce molto critica e realista che ha sottolineato come “…La politica locale non ha vissuto momenti esaltanti e l’attività amministrativa ne ha risentito in termini di immagine, risultati ed efficienza. Pertanto, la nostra comunità è sfiduciata.

I comparti produttivi vivono una crisi generalizzata che, certamente, è anche frutto di una programmazione disordinata e, talvolta, assente.

Davanti a questo quadro impietoso, la politica locale deve assumersi la sua parte di responsabilità. Con altrettanta chiarezza, bisogna comprendere qual è stato il ruolo della ‘tecnostruttura’ in questi anni e chiedersi in quale misura sia stata corresponsabile di risultati di gestione che sono sotto gli occhi di tutti” …Poi l’affondo” Il mio punto di vista è che non tutti i dirigenti, in passato, hanno fornito indicazioni utili alla risoluzione dei tanti problemi che sono ancora oggi presenti. Anzi, leggendo le relazioni del recente passato, hanno contribuito ad aggravarli…”. Il consigliere di maggioranza conclude con l’esortazione ad una maggiore attenzione sull’operato dei ‘tecnici’.

Non sono passate inosservate neanche altre dichiarazioni provenienti da consiglieri di maggioranza “Il ‘modus operandi’ di questa amministrazione non sarà quello del passato” (frequente ricorso alle variazioni di bilancio, n.d.r.) oppure “…Il ricorso sistematico alle variazioni di bilancio significa che vi sono state difficoltà di programmazione, risultato di scelte politiche che non sono state effettuate nel tempo…”.

“APPUNTO…- stigmatizzano Tasso e Ritucci – e chi ha governato in passato? Forse qualcuno che ha i propri alfieri in questa Amministrazione? Ricordiamo che il ‘famigerato’ e ‘niente affatto credibile’ Piano di Riequilibrio, che consideriamo dannoso per l’economia di questo Ente (e quindi della Città) è stato adottato nel 2019 per porre rimedio a ‘guasti’ pregressi”.

“Ad ogni buon conto, siamo qui a prendere atto di quanto dichiarato dai vari esponenti della maggioranza sul “cambio di rotta” e valutare le azioni conseguenti”.