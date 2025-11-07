[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ripristinato il manto stradale sulla prosecuzione di Via Di Vittorio

Via Di Vittorio: Lavori Conclusi e Strada Rinnovata!

Oggi abbiamo dovuto chiudere temporaneamente il tratto di Via Di Vittorio, compreso tra il distributore IP e la stazione di Manfredonia Ovest, ma finalmente per una buona notizia: è stato ripristinato il manto stradale ammalorato a causa dei continui interventi sulla fogna nera, che negli ultimi anni avevano creato non pochi disagi alla città.

Grazie alle continue interlocuzioni con l’Acquedotto Pugliese, sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale, il nuovo asfalto è stato rialzato e livellato, eliminando quei fastidiosi e pericolosi avvallamenti che rendevano difficoltoso il transito dei veicoli.

In concomitanza con la chiusura della strada, grazie alla squadra di manutenzione del verde del Comune di Manfredonia, abbiamo anche provveduto alla pulizia delle erbacce infestanti che limitavano la visibilità di chi si immetteva sulla strada principale, rendendola un po’ più sicura.

Vogliamo ringraziare tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate oggi, così come tutto il personale del Comune di Manfredonia, in particolare la polizia locale e il V Settore Lavori Pubblici, che — pur tra mille difficoltà e con un organico ridotto — continuano ogni giorno a dare un contributo indispensabile per la rinascita della nostra città.

Manfredonia sta migliorando, passo dopo passo, consapevoli che il lavoro da svolgere è ancora tanto.

Francesco Schiavone – Assessore Lavori Pubblici