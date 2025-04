[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, rifiuti abbandonati su rifiuti già posti sotto sequestro penale

🛑 Manfredonia 17 aprile 2025

Arroganza o ignoranza, abbandonare rifiuti, sui rifiuti già posti sotto sequestro penale?

👉Il controllo del territorio da parte delle Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, prosegue regolarmente, nonostante, le non poche difficoltà.

👇Nell’area industriale zona PIP/D46 accanto ai rifiuti (Ecoballe) provenienti dalla Campania, abbandonati illecitamente e già posti sotto sequestro penale, dai Carabinieri Forestali il giorno 8 aprile scorso, qualcuno ha iniziato ad abbandonare rifiuti di casa.. proprio a ridosso delle stesse (Ecoballe). È difficile stabilire, aggiunge Manzella, se si tratti di delinquenti arroganti, oppure di ignoranti allo stato brado.

“Basta con questo ambientalismo di facciata, bisogna intervenire seriamente:

●Il degrado chiama altro degrado.

●Rimozione rapida dei rifiuti abbandonati, un’area pulita e vissuta, scoraggia nuovi abbandoni.

●Applicazione di multe salate, per chi abbandona rifiuti. ●Pubblicazione dei dati, sulle sanzioni (per dare un messaggio chiaro alla cittadinanza).

●Se necessario, sequestro dei mezzi utilizzati per l’abbandono illecito.

👉 Non va dimenticato, che

i cittadini sono i primi a vedere e segnalare i problemi. Coinvolgerli significa aumentare il controllo del territorio”.👈

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane