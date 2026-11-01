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Manfredonia Ricordi, Santa Maria della Vittoria: storia e memoria di un Convento

Il convento di Santa Maria della Vittoria a Manfredonia rappresenta un luogo di profondo significato storico e spirituale, non solo per la città ma per l’intera cristianità. La sua storia si intreccia con grandi battaglie navali, santi tormentati e tragici fatti di cronaca.

La Fondazione e il legame con Lepanto Fondato nel 1571 sotto il provincialato di Padre Domenico da Ragusa e con il pieno assenso dell’arcivescovo Bartolomeo Gallo, il convento sorse in una zona allora isolata rispetto al centro abitato, scelta appositamente per permettere ai frati la coltivazione di un orto. La direzione dei lavori fu affidata a Padre Francesco da Modica. Il nome scelto per la chiesa, Santa Maria della Vittoria, non fu casuale: fu un omaggio alla storica vittoria della Lega Cristiana contro la flotta ottomana nella Battaglia di Lepanto, avvenuta proprio in quell’anno.

La conversione di San Camillo de Lellis Il convento è celebre per essere stato il teatro di una delle conversioni più famose della storia della Chiesa. Nel 1575, approdò qui un giovane Camillo de Lellis. All’epoca, Camillo era un uomo sbandato, dedito al gioco e al vagabondaggio tra i paesi della Puglia. Nonostante la sua riluttanza, accettò l’invito a lavorare come manovale alla costruzione del convento. Fu proprio tra quelle mura e durante i suoi spostamenti verso la vicina San Giovanni Rotondo che iniziò il suo profondo travaglio interiore, culminato con la conversione definitiva il 2 febbraio 1575.

L’invasione turca e la rinascita La pace del convento fu bruscamente interrotta il 16 agosto 1620. La flotta di Alì Pascià, composta da 53 galee e 4.000 soldati turchi, sbarcò nel golfo devastando Manfredonia. Il convento subì danni gravissimi. La rinascita avvenne grazie all’impegno di Pompeo Battaglino, che ne curò la riedificazione. In questa fase, la chiesa assunse il nuovo titolo di Madonna dell’Umiltà.

Dal declino alla trasformazione in Cimitero Il XIX secolo segnò la fine della vita religiosa del complesso. La soppressione murattiana colpì duramente la struttura, accelerata da un tragico fatto di sangue: una lite mortale tra il guardiano del convento e un fratello laico.

3 luglio 1811: Viene redatto l’inventario dei beni per la chiusura definitiva.

1813: I locali passano alla Congrega di San Matteo.

1844: Il complesso viene ceduto definitivamente al Comune di Manfredonia, che ne trasforma l’area nel cimitero cittadino, destinazione che conserva ancora oggi.