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Meteo, tanta pioggia sulla Puglia fino al 3 novembre

Secondo MeteoLive, è una perturbazione d’altri tempi quella che sta arrivando sulle regioni del Centro-Sud. Quella che inizialmente sembrava essere un’irruzione fredda piuttosto secca si sta trasformando in una depressione ricca di maltempo, che diventa assolutamente vitale e necessaria in questo periodo dell’anno per le regioni del Sud Italia. Dopo settimane e settimane molto avare di pioggia, ora sono attese diverse giornate perturbate con accumuli pluviometrici davvero interessanti su molti territori.

Il clou del maltempo sulla Puglia è atteso tra oggi e domani.

Martedì 3 novembre sarà l’ultima giornata in cui le ultime piogge interesseranno il Sud e la perturbazione si allontanerà definitivamente verso la Grecia.