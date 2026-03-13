Manfredonia

Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’Orso

Redazione13 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’Orso

L’attesa è finita! 🥰🥳🤩

Da sabato 14 marzo il Parco Giochi dell’Orso riapre ufficialmente le sue porte alla comunità.

🕘 Orari di apertura:
Mattina: 9:30 – 12:30
Pomeriggio: 16:30 – 20:30

Dopo il grande lavoro di pulizia, cura e ripristino fatto dai volontari, il parco torna ad essere uno spazio sicuro, ordinato e accogliente per tutti.

Ora però tocca a tutti noi:
rispettare le regole, avere cura degli spazi e vivere questo luogo con senso civico, rispetto e umanità, valori nei quali confidiamo sempre nella nostra comunità. ❤️

Vi aspettiamo per tornare a riempire il parco di sorrisi, giochi e condivisione.

Associazione Angeli 2021 APS 💙

Redazione13 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©