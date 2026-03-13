Manfredonia
Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’Orso
L’attesa è finita! 🥰🥳🤩
Da sabato 14 marzo il Parco Giochi dell’Orso riapre ufficialmente le sue porte alla comunità.
🕘 Orari di apertura:
Mattina: 9:30 – 12:30
Pomeriggio: 16:30 – 20:30
Dopo il grande lavoro di pulizia, cura e ripristino fatto dai volontari, il parco torna ad essere uno spazio sicuro, ordinato e accogliente per tutti.
Ora però tocca a tutti noi:
rispettare le regole, avere cura degli spazi e vivere questo luogo con senso civico, rispetto e umanità, valori nei quali confidiamo sempre nella nostra comunità. ❤️
Vi aspettiamo per tornare a riempire il parco di sorrisi, giochi e condivisione.
Associazione Angeli 2021 APS 💙