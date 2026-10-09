Manfredonia, prende il via “Dum Tac Pa – la felicità” il laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni

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Prende il via “Dum Tac Pa – la felicità”, un coinvolgente laboratorio ritmico-musicale dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni, guidato dal M° Fabio Trimigno.

Più che un semplice corso, si tratta di un vero e proprio viaggio sonoro pensato per educare i “piccoli cittadini” all’ascolto, sensibilizzandoli alla qualità del suono e del rumore per tutelare il loro benessere psicoacustico. Non è richiesta alcuna competenza tecnica pregressa o conoscenza di strumenti musicali: il percorso è aperto a tutti i piccoli amanti della musica e del canto, che verranno accompagnati nella disciplina musicale attraverso la magia e la spontaneità del gioco collettivo.

Gli appuntamenti si terranno allo SpazioApocrifi dalle 17:30 alle 19:30 nelle seguenti giornate:

Ottobre: 19, 20, 26 e 27

19, 20, 26 e 27 Novembre: 3, 4, 9 e 10

Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni e per riservare un posto è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale Lucio Dalla

Telefono: 0884.532829 – 335.244843

0884.532829 – 335.244843 Email: bottegadegliapocrifi@gmail.com