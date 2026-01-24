Manfredonia: premiata un'altra giovane eccellenza. La ventitreenne Deborah Mazzamurro riceve il riconoscimento "America Giovani"

Manfredonia si conferma terra di giovani talenti. Deborah Mazzamurro, ventitreenne sipontina, si è distinta per il suo brillante percorso accademico che l’ha portata a ricevere il Premio "America Giov...

Manfredonia si conferma terra di giovani talenti. Deborah Mazzamurro, ventitreenne sipontina, si è distinta per il suo brillante percorso accademico che l’ha portata a ricevere il Premio "America Giovani" per il Talento Universitario, presso la Camera dei Deputati, lo scorso 15 gennaio.

Il Premio “America Giovani” viene assegnato ogni anno a mille giovani provenienti dagli Atenei italiani che si sono distinti per un percorso universitario di eccellenza in ambiti di particolare rilevanza culturale. L’iniziativa è orientata a sostenere concretamente l’ingresso dei premiati nel mondo del lavoro globale e ad affrontare le sfide internazionali.

Deborah Mazzamurro, classe 2003, dopo la maturità classica al Liceo Galilei-Moro di Manfredonia, ha conseguito la laurea triennale in Marketing all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Attualmente è iscritta al corso magistrale di Economia e Management.

Manfredonia è orgogliosa di lei e dei suoi giovani, che con talento e dedizione, portano in alto il nome della città.