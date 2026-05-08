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Manfredonia, pestarono un giovane in villa: tre ai domiciliari

Pestorono un giovane in Villa a Manfredonia negli ultimi giorni del 2025 e per questo sono finiti ai domiciliari tre giovanissimi della città del golfo, tutti classe 2005.

Il trentenne, secondo gli inquirenti, fu prima insultato dai tre ventenni e poi aggredito brutalmente con calci e pugni, anche alla testa. Dopo l’aggressione fu anche minacciato dai tre giovani di non denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

La vittima riportò danni gravi, come la frattura completa della mandibola e diverse tumefazioni in varie parti del corpo.

Per i tre ragazzi, identificati con le iniziali M.P., G.G. e A.F, sono scattati gli arresti domiciliari e lìapplicazione del braccialetto elettronico.