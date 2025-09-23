[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Perdita di acqua potabile a Siponto”

Sono preoccupato per la perdita d’acqua potabile causata dalla rottura della vecchia tubazione in SIPONTO LIDO vicino al Lido Aurora. In un momento di siccità come questo, è fondamentale garantire l’efficienza e la sostenibilità del sistema di distribuzione dell’acqua.

Chiedo gentilmente di intervenire con urgenza per riparare la perdita e prevenire ulteriori sprechi. Sarebbe utile anche un piano di manutenzione e sostituzione delle tubazioni più vecchie per evitare problemi simili in futuro, l’AQP deve Investire milioni di euro per migliorare la nostra Manfredonia.

Grazie per l’attenzione e per il lavoro che svolgete per garantire la fornitura di acqua potabile ai cittadini.

Lo scrive su Facebook Giuseppe Marasco