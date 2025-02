[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, perdita all’impianto di riscaldamento: chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce

Il SINDACO

Visto l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto che in data 11/02/2025 con prot. com. le 7370 è stato segnalato un guasto all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce e che a causa del malfunzionamento, le condizioni ambientali all’interno della scuola non sono agevoli;

Accertato, a seguito di interlocuzione con il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, che tale guasto pregiudica l’impianto di riscaldamento e che i tempi stimati per la riparazione sono stimati in 2 giorni;

Considerato che il suddetto guasto non garantisce l’idoneo riscaldamento degli ambienti indispensabile allo svolgimento dell’attività didattica;

Ritenuto, necessario di dovere disporre la chiusura temporanea del predetto edificio al fine di evitare disagi alla salute di studenti e personale docente e non, e pertanto sospendere le attività didattiche nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto all’impianto di riscaldamento;

Attesa l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento;

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce, nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025, con la conseguente interruzione dell’attività scolastica, e delle attività extrascolastiche pomeridiane, al fine di consentire l’intervento urgente di riparazione del guasto;

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

Dott. Domenico la Marca