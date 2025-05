[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Per l’amministrazione essere disoccupati è una fortuna”

Si, avete letto bene ! La giunta La Marca ritiene che essere disoccupati e, quindi, non disporre di reddito, costituisca un VANTAGGIO

Avevamo chiesto, infatti, di sorteggiare, in forma PUBBLICA, gli scrutatori tra disoccupati e studenti, in diretta streaming, per aiutare, nel pieno rispetto della Legge, coloro i quali non lavorino, così da consentire loro di ottenere un compenso in occasione del referendum dell’8 e 9 giugno.

Invece, l’assessore competente ha risposto in questi termini : “Sigg.ri Consiglieri….considerare le condizioni personali, sociali od economiche al fine di creare priorità nella scelta degli stessi, rappresenterebbe il concreto rischio di creare critiche, divisioni e malcontenti difficilmente superabili anche attraverso giustificazioni plausibili e veritiere. Sarebbe facile pensare che la scelta dei sorteggiati risponda a criteri di spartizione e non, invece, come una opportunità rivolta a tutti”.

In realtà, il sorteggio PUBBLICO, da noi invocato, non può comportare alcuna spartizione o privilegiare NESSUNO.

Avremmo voluto aiutare chi ha bisogno, ma questa maggioranza di centrosinistra non è a favore dei più deboli, come va cianciando.

Ancora una volta, solo chiacchiere e nessun sostegno alle fasce fragili della popolazione

I consiglieri comunali di Forza Italia