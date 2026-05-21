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Manfredonia, per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre Ciaramella
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Manfredonia, per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre Ciaramella
Pasquale De Candia e Giuseppe Laterza sono due nomi attenzionati dal Manfredonia Calcio per ripartire dopo l’addio di Gigi Pezzella, che dovrebbe finire a Fasano o a Gravina.
Questi due grandi nomi del calcio pugliese si aggiungono ad Andrea Ciaramella, che ha fatto molto bene con l’Afragolese.