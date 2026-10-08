Attualità Manfredonia
Manfredonia, Paser al lavoro per bonificare il tratto di vegetazione vicino al Porto Turistico
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Manfredonia, Paser al lavoro per bonificare il tratto di vegetazione vicino al Porto Turistico
La tutela del nostro territorio inizia dal piccolo, con interventi costanti per preservare la bellezza e la sicurezza delle nostre coste.
I volontari della Protezione Civile PASER di Manfredonia sono tornati in azione per bonificare un tratto di vegetazione vicino al porto turistico, un’area preziosa per la nostra città. Ogni operazione riflette l’amore per Manfredonia e il nostro impegno silenzioso ma instancabile per il bene comune.
Sostieni il nostro lavoro e resta aggiornato sulle nostre attività.
Protezione Civile PASER, sempre in prima linea per Manfredonia.