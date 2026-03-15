Sport Manfredonia

Manfredonia-Paganese, Pezzella: “Questa squadra ha cuore e coraggio”

Redazione15 Marzo 2026
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Manfredonia-Paganese, Pezzella: “Questa squadra ha cuore e coraggio”

“Abbiamo preparato la partita per tutta la settimana. Questa squadra ha cuore e coraggio” così Mister Pezzella al termine di Manfredonia-Paganese.

“Da allenatore sono contento di allenare questi ragazzi. Sapevamo di giocare contro una squadra importante, con un allenatore di altra categoria. Ma noi siamo stati bravi, tre punti importanti per la classifica ed il morale” dice l’allenatore del Manfredonia.

Poi l’affondo: “Ci sono tanti pseudo tifosi che infangano i ragazzi, io non lo permetto a nessuno. Quelli della Gradinata sono tifosi che amano il Manfredonia, ci seguono anche in trasferta. Mentre altri sono pronti ad attaccare i giocatori alla prima sconfitta”.

Il campionato non finisce oggi: “C’è ancora da battagliare. Ci sono ancora sette finali da giocare, non siamo salvi. Ci dobbiamo dare una svegliata fuori casa”.

Redazione15 Marzo 2026
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