Manfredonia-Paganese: modalità tagliandi

Redazione11 Marzo 2026
MANFREDONIA-PAGANESE: MODALITÀ TAGLIANDI

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30.

SETTOREINTERORIDOTTO*
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 23.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00
GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITI€ 10.00€ 6.00
UNDER 12 GRATIS


Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75

I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12 – (6-12 ANNI)

Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore.

Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.

RIVENDITORI
TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(Da giovedì 12 a Sabato 14 | dalle 18:00 alle 20:00,
Domenica 15 | dalle 10 alle 15:00)

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2025/2026

