Manfredonia-Paganese, l’appello della Est: “Tutti in Gradinata!”
“Noi ci crediamo veramente, dai Manfredonia devi vincere, noi siamo qui solo per te, dai forza biancoazzurri alè!”
La settimana scorre tra pensieri, lavoro, corse quotidiane.
Ma la domenica un solo boato mette tutto a tacere: quello del Miramare.
Un luogo, spesso, non è solo un luogo.
È il posto giusto.
Il nostro stadio lo è.
Uno stadio che trasforma novanta minuti di gioco in ricordi indelebili, semplicemente perché vissuti insieme.
Fino all’ultimo respiro.
Gli ultras della Gradinata Est chiamano a raccolta tutto il popolo sipontino, con sciarpe e bandiere, per la gara casalinga contro la Paganese in programma domenica 15 marzo alle ore 15.30.
Il cuore del tifo biancoazzurro deve battere forte sui gradoni e dietro le pezze.
Deve spingere il pallone in porta come un vero dodicesimo uomo in campo.
Serve quella bolgia che solo noi sappiamo creare.
Perchè quando la Gradinata canta, la squadra non è mai sola.
Con orgoglio e senso di appartenenza, alziamo la voce. Siamo Manfredonia.
Tutti in Gradinata!
GRADINATA EST MANFREDONIA