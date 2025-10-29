Manfredonia ottiene un finanziamento regionale di 88.480 euro per potenziare orientamento, lavoro e impresa
Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari del bando regionale “Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dalla Regione Puglia con il Programma FESR-FSE+ 2021-2027.
L’iniziativa nasce da un percorso partecipato avviato dal Comune, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole, imprese e cittadini, anche grazie allo sportello “Fare Impresa”, realizzato in collaborazione con le principali associazioni di categoria e ordini professionali del territorio.
🗣️ Il Sindaco Domenico La Marca: “Questo finanziamento premia un lavoro di ascolto e co-progettazione. Con queste risorse rafforzeremo il sistema locale di orientamento e creeremo nuove opportunità per giovani, disoccupati e aspiranti imprenditori.”
💬 L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile: “Lo sportello ‘Fare Impresa’ ci ha permesso di leggere i bisogni del territorio. Ora possiamo accompagnare concretamente chi vuole entrare o rientrare nel mondo del lavoro o avviare una nuova attività.”
Un risultato che consolida il ruolo di Manfredonia nella rete regionale per l’occupazione e lo sviluppo del territorio.