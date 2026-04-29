Politica Manfredonia

Manfredonia, oggi pomeriggio la discussione su richiedenti asilo in Consiglio Comunale

Comunicato Stampa29 Aprile 2026
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Manfredonia, oggi pomeriggio la discussione su richiedenti asilo in Consiglio Comunale

In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per questo pomeriggio, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo.

Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo.

La comunità ha diritto di sapere tutto e presto‼️‼️

I consiglieri comunali

Fabio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Gall

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Comunicato Stampa29 Aprile 2026