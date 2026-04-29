Politica Manfredonia
Manfredonia, oggi pomeriggio la discussione su richiedenti asilo in Consiglio Comunale
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Manfredonia, oggi pomeriggio la discussione su richiedenti asilo in Consiglio Comunale
In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per questo pomeriggio, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo.
Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo.
La comunità ha diritto di sapere tutto e presto
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Gall